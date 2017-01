Petit voyage à Brasov.

Me revoilà !! j'ai pris quelques vacances avec ma petite famille à Brasov et je doit dire que sa ma plu. Nous sommes partis vers 7h30 et sommes arrivés a 16h 15, la route était a 80 % belle voir très belle nous nous sommes casés dans une pension super correct et bon marché avec parking intérieur. Pour les visites nous avons utilisés les taxis qui sont pas chers, mais il faut utiliser les voitures de marques car avec les Dacias s'est pas sa !! nous avons visités le centre historique et monté sur les hauteurs de Brasov. Nous sommes allés visiter le château Peles, superbe sauf certains visiteurs qui sont de véritables ânes en toutes proportions, puis le château Bran, super aussi. Pour nous reposer et nous remettre nous sommes allés a l'aqua-parc là aussi rien a dire, puis pour les petits ( pas si petits que sa !) nous sommes allés dans un parc d'aventure type indiana jones, "parc aventura" dans un bois, 3 h de bonheur pour les mômes et est venus le jour du départ où nous sommes partis vers Sighisoara et une visite de 4 h, trop peu pour tout voir mais sa valait le coup !!, le retour par contre était une galère des routes en constructions, mal indiquées, les ouvriers qui se foutaient de tous et j'en passe ! mais bon toujours le même problème de mentalité ! Nous avons passé de bonnes, et courtes, vacances que nous ne regrettons pas. Si j'en ai la possibilité je mettrais quelques photos, et pour ceux qui hésite je ne puis que recommander que la visite de ces deux villes sa vaut vraiment le coup ! Alors avis aux amateurs !!



Joca, des mentalités pourries il y en a malheureusement partout et où qu'elles soient, elles ne valent pas la peine qu'on s'occupe d'elles... Je suis allée à Bran et Brasov, ce sont de très jolies villes. Bran est une petite ville très sympathique dans laquelle j'ai pris beaucoup de plaisir à me promener, surtout le soir. Le château de Bran est très beau même si le mythe de Dracula qu'on lui accole est fait pour attirer les touristes... qui rapportent de l'argent ! Les montagnes autour sont magnifiques, on ne se lasse pas de les regarder, les levers et couchers de soleil valent le détour ! Quand on va à Brasov, on sent bien l'influence germanique dans l'architecture des maisons. La grande place avec les dallages en carreaux est magnifique !

Ne rien dire serait accepter !

Bref, on s'éloigne du sujet. Tout ça pour dire que Bran et Brasov sont de très jolies villes que je recommande fortement à tout voyageur de visiter ! Et répliquer c'est rentrer dans leur jeu, l'indifférence est la pire des réponse qu'on puisse faire à des imbéciles car la bêtise est malheureusement sans fin !

voir très belle nous nous sommes casé dans une pension



super correct et bon marché avec parking intérieur. Pour les visites nous avons utilisés les taxis qui sont pas chers, mais il faut utiliser les voitures de marques car avec les Dacias



s'est pas sa !! nous avons visités le centre historique



et monté sur les hauteurs de Brasov.



Nous sommes allés visiter le château Peles,



superbe sauf certains visiteurs qui sont de véritables ânes en toutes proportions, puis le château Bran,

super aussi.

Pour nous reposer et nous remettre nous sommes allés a l'aqua-parc



là aussi rien a dire, puis pour les petits ( pas si petits que sa !) nous sommes allés dans un parc 'aventure type indiana jone dans la forêt, 3 h de bonheur pour les mômes et est venus le jour du départ où nous sommes partis vers Sighisoara et une visite de 4 h,



trop peu pour tout voir mais sa valait le coup !!, le retour par contre était une galère des routes en constructions, mal indiquées, les ouvriers qui se foutaient de tous et j'en passe ! mais bon toujours le même problème de mentalité ! Nous avons passé de bonnes, et courtes, vacances que nous ne regrettons pas. Si j'en ai la possibilité je mettrais quelques photos, et pour ceux qui hésite je ne puis que recommander que la visite de ces deux villes sa vaut vraiment le coup ! Alors avis aux amateurs !!

Sujet: Re: Petit voyage à Brasov. Dim 9 Sep 2012 - 12:58 Sujet: Re: Petit voyage à Brasov.Dim 9 Sep 2012 - 12:58 Merci pour ton récit et tes très belles photos !

Sujet: Re: Petit voyage à Brasov. Dim 9 Sep 2012 - 16:10 Sujet: Re: Petit voyage à Brasov.Dim 9 Sep 2012 - 16:10 Merci Jean, pour les photos, perso, j'ai pas eu le temps !! Merci Jean, pour les photos, perso, j'ai pas eu le temps !!

Cette année retour à Brasov pour 4 jours de vacances ! et j'ai trouvé une autre pension encore mieux que l'année dernière : pensiun confort, Str. Tablei. Pas cher pour la nuit, d'une propreté exemplaire, d'une politesse où il n'y a rien a dire !, une rue calme et parking privé. Pour ceux qui vont à Brasov je ne peut que recommander ce lieu ! N..B. : je viens de découvrir qu'ils ont une page facebook

…

Je suis en plein préparatifs de mes bagages ! Départ dans 10 jours À Brasov, j'ai la chance d'avoir plein d'anciens étudiants qui se battent pour m'héberger ! Ailleurs, je dors la plus part du temps dans mon bahut ! L'argent que j'économise, je le dépense en artisanat !!!!

et pour autant que je sois encore là on boira un pot ! Si dans ton périple tu passes près de chez moi, fait une halte !

Sujet: Re: Petit voyage à Brasov. Mer 11 Sep 2013 - 8:21 Sujet: Re: Petit voyage à Brasov.Mer 11 Sep 2013 - 8:21 Hier, j'ai "travaillé" sur ma carte, et mis un astérisque sur Gataïa !!!

Mais la route sera longue et tortueuse :-)

et les gps ne le savent pas donc attention et en citant ceux-ci le miens m'a amené a Brasov sans problèmes a part la fin d'autoroute qu'il ne connaissait pas, mais je suis arrivé à la bonne adresse et dans les temps prévus. Je peux conseiller de passer Sebes du matin car plus tard c'est le bagne ! Je m'en doute ! mais bon si tu passes tu est le bien venu et un bon lit vous attendra au cas ou. Pour le reste des autoroutes commencent a fleurir mais pas partout !

