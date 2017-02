Drapeau 1948-1989

Comme certains le remarqueront, je suis nouvelle ici. Alors voici ma question : Savez-vous où je pourrais me procurer le drapeau communiste de la Roumanie? Et ce, pour un prix raisonnable (en bas de 100$)



Pourquoi?



Mon copain est roumain et se passionne sur l'histoire de son pays. Surtout la partie que le pays était communiste. Il chercher le ardemment mais sans résultat. J'aimerais lui faire la surprise. Je sais que ça le rendra heureux.



J'ai appelé plusieurs magasins. Tous on le drapeau actuelle pas celui d'avant 1989. En passant, je suis québécoise... alors si il y a moyen que ce soit dans mon bout de pays je serais bien heureuse. Sinon, je mis ferais.



Merci de votre attention.

Bien à vous!



Je ne sais pas si tu vas trouver… mais il faut essayer ! ! !

Pour ce qui est de Montréal les 2 seules compagnies que j'ai trouvé qui pouvait m'en faire 1, me demande d'au moins en acheter 3. 120$ chaque drapeau... (Alors 360$ avant taxe)



J'ai pas trouver d'endroit qui ont cette version du drapeau autre que si je demande de me le faire.



Bref, je suis entrain de pencher pour la France.



Merci Lucuts d'avoir pris le temps de répondre. Si l'un de tes amis qui vient du Canada te parle de quelque chose, tu me feras signe.



J'aurais aimé mettre un liens vers le site français que je parle. Mais puisque je suis un nouveau membres il m'est impossible de poster des liens externe ou des emails. C'est pourquoi que je vais simplement inscrire le nom de la compagnie : Monde-Des-Drapeaux par JRBH Concept

Bonsoir ,

Je dispose d'un drapeau période communiste , si cela vous intéresse ennoyez moi votre adresse émail en message privé pour en discuter.

Bonne soirée!



Lucuts : Comme je l'ai dit plus haut. Mon copain se passionne par cette période d'histoire du pays. Au début de notre relation, il a dit qu'il aimerait avoir se drapeau (sans penser qu'éventuellement je le chercherais). En plus, sachant maintenant que c'est relativement dure à avoir, sa rareté rend le cadeau, selon moi, super interressant. P.s : Il n'ai pas pro-communiste. C'est surtout les évenements de l'époque, l'hitoire, le pourquoi, etc. Qu'il aime. Il est arrivé au Canada en 1988, bref. Une année avant que le pays change de système politique.

Alors donnez moi une adresse d'émail valide, pour que je puisse vous envoyer les photos du drapeau

et pour en discuter.

Sujet: Re: Drapeau 1948-1989 Jeu 14 Fév 2013 - 19:16 Sujet: Re: Drapeau 1948-1989Jeu 14 Fév 2013 - 19:16 Ce drapeau, je le préfère avec un trou au milieu.......

http://www.cdiscount.com/search/10/drapeau+socialiste+roumain.html#_his_



après y a toujours moyen de faire un trou au milieu mais bon ça fait cher le trou



Merci du lien, à 8 et 20 €, c'est plus raisonnable

…

