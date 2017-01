Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevé

Auteur Message

Daniela V.R









Messages : 2

Inscription : 06/09/2013

Nouvel utilisateur06/09/2013

Sujet: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevé Mar 11 Fév 2014 - 6:47 Sujet: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevéMar 11 Fév 2014 - 6:47 Bonjour, Mesdames, Messieurs !

Voici, juste un petit mot, afin de vous signaler la parution de mon troisième ouvrage, "L’autre visage de la Roumanie, l’autre visage de la Corse", le 31.01.2014, à la Maison d’édition Edilivre. Il fait partie d'une trilogie littéraire, dont le premier volume, déjà signalé en ce forum, "Vivant entre deux mondes", paru à l'Edition Société des Ecrivains, le 19.08.2013 et le second volume - "De la Roumanie à la Corse, aller-retour" paru à LesEditionsduNet, le 02.01.2014. En essence il s'agit de plusieurs (ou mieux dit nombreux) similitudes, affinités et rapproches spirituelle, culturelle, de traditions, de rites et rituels, coutumes, folklore, mythes essentielles, légendes populaires et ainsi de suite, entre les deux peuples: roumain et corse. C'est une nouveauté littéraire qui, n'est pas passé inaperçu en presse.

Vous pouvez en commander soit auprès de chaque l'éditeur , comme suit:

http://www.societedesecrivains.com/librairie/livre.php?isbn=9782342010596



http://www.leseditionsdunet.com/culture-societe/2048-de-la-roumanie-a-la-corse-aller-retour-daniela-vinciguerra-radut-9782312019727.html



http://www.edilivre.com/l-autre-visage-de-la-roumanie-l-autre-visage-de-la-1e57ceda6b.html#.UvYAFWJ5PJY



soit auprès de l'auteur (0675066929 ou 0623609424), et vous recevrez votre livre dédicacé.



D'avance, un grand merci, de tout cœur, pour le temps accordé à mon message, car aujourd'hui, beaucoup plus pire que la crise économique est certainement...la crise de temps !!!

Lucuts









Messages : 4465

Age : 70

Localisation : Cluny + Comarnic. Prahova

Inscription : 11/07/2006

Admin446570Cluny + Comarnic. Prahova11/07/2006

Sujet: Re: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevé Mar 11 Fév 2014 - 20:24 Sujet: Re: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevéMar 11 Fév 2014 - 20:24 Merci Daniela pour l'annonce de cette naissance ! Sà và tràiascà ! ! !



_________________

Visitez : TRANDAFIRUL NEGRU et mon blog LUCUTS

marionmaxou









Messages : 42

Age : 66

Localisation : Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube

Inscription : 29/12/2013

Néophyte4266Drancy, Seine et Marne, Odorheiu Secuiesc et Mahmudia Delta du Danube29/12/2013

Sujet: trilogie Roumanie et Corse Mer 12 Fév 2014 - 11:15 Sujet: trilogie Roumanie et CorseMer 12 Fév 2014 - 11:15



Merci pour votre contribution et bonne chance à vous. Etant sarde de naissance et installé à mi-temps en Roumanie , dans le delta. Je me suis beaucoup rapproché des Roumains grâce à la culture sarde . Beaucoup de traditions et similitudes, mais ne sommes nous pas les sardes Cousins des Corses?Merci pour votre contribution et bonne chance à vous.

Contenu sponsorisé









Sujet: Re: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevé Aujourd'hui à 9:55 Sujet: Re: Ma trilogie sur la Roumanie et la Corse est achevéAujourd'hui à 9:55