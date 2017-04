 Guide de montagne local

samyl









Pour les personnes se rendant en Roumanie et desirant decouvrir les montagnes avec un guide professionnel, vous pouvez consulter le site de Dan Chitila, guide professionnel.



http://www.danchitila.ro/



Il propose differentes formules et personalise a la demande, en plus il est tres sympa



Pe curand,



