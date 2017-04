tomahawk









Messages : 2

Inscription : 11/02/2015

Nouvel utilisateur11/02/2015



Sujet: Tour de la Transylvanie à moto Mer 11 Fév 2015 - 9:45 Sujet: Tour de la Transylvanie à motoMer 11 Fév 2015 - 9:45



Je me présente rapidement, Thomas 27ans de Marseille. Je suis en train de préparer un voyage en Roumanie avec mon amie (elle est roumaine donc pas de soucis pour parler sur place!) Nous sommes déjà allé une fois en Roumanie ensemble, je connais donc déjà Bucarest, Brasov, Sibiu, Cozia, Deva. Nous étions revenus de ce voyage en voiture, à savoir Bucarest-Marseille. Si le coeur vous en dis rechercher sur youtube: Road Trip Across Europe [HD] Videos Tomahawk



Cette fois ci, j'aimerai réaliser le tour de la Transylvanie en moto. (la moto sera loué à Bucarest) Les objectifs principaux de ce voyage sont:

- Faire la Transfagarsan (7C)

- Faire la transalpina (67C)

- Ne pas prendre l'autoroute, rester sur les petites route de campagne

- Être au plus proche de la population

- Voir la campagne profonde

- Visiter et voir de belle chose! (monument, histoire, paysage, nature, rencontre...)



Pour le moment nous envisageons de partir pour fin juin. Pour vous est ce la bonne période? La 7C et 67C sont elles réellement ouvert que de juin à septembre? (j'aimerai aussi éviter les touristes de juillet aout...)



Pour le moment notre itinéraire ressemble à ça:



Voyage sur 5 jours, environs 200kms par jour (soit 4h00 de route à une petite moyenne de moins de 50km/h, ce qui laisse du temps pour les visites)



Jour 1: Bucarest - Curtea de Arges

en passant par targoviste, Castelul Peleș, Pelișor Castle, monastère de Curtea de Arges



Jour 2: Curtea de Arges - Sighisoara

La transfagarsan (mon rêve!), lacul Vidraru

à partir de Cartisoara quelle route nous conseiller pour rejoindre Sighisoara? les routes et chemin de traverse? Viscri (village classé UNESCo) vaut il le détour?

et visite de Sighisoara



Jour 3: Sighisoara - Sebes

Eglise fortifié de Biertan, Medias? (j'aientendu que c'est jolie...?) Turda pour la mine de sel. (est ce que ça vaut vraiment le détour par Turda?

en chemin visite de Alba Iulia



Jour 4: Sebes - Ramnicu Valcea

La Transalpina (apparament plus impressionnate et plus jolie que Transfagarsan?)

nombreuse visite sur la route 67 (grotte, monastère, église...)



Jour 5: Ramnicu Valcea - Bucarest

y a t il un intérêt de passer par cette ville de Ramnicu Valcea?

Que nous conseillez pour cette journée? je veux juste éviter à tout pris l'autoroute!!! que voir? par ou passer?!!





Voilà ça prend forme, j'attends vos conseils et avis avec intérêt!



Il ne nous restera plus qu'à décider le plus dur: Dans quel sens réaliser cette boucle!!!! Bonjour à tous,Je me présente rapidement, Thomas 27ans de Marseille. Je suis en train de préparer un voyage en Roumanie avec mon amie (elle est roumaine donc pas de soucis pour parler sur place!) Nous sommes déjà allé une fois en Roumanie ensemble, je connais donc déjà Bucarest, Brasov, Sibiu, Cozia, Deva. Nous étions revenus de ce voyage en voiture, à savoir Bucarest-Marseille. Si le coeur vous en dis rechercher sur youtube:Cette fois ci, j'aimerai réaliser le tour de la Transylvanie en moto. (la moto sera loué à Bucarest) Les objectifs principaux de ce voyage sont:- Faire la Transfagarsan (7C)- Faire la transalpina (67C)- Ne pas prendre l'autoroute, rester sur les petites route de campagne- Être au plus proche de la population- Voir la campagne profonde- Visiter et voir de belle chose! (monument, histoire, paysage, nature, rencontre...)Pour le moment nous envisageons de partir pour fin juin. Pour vous est ce la bonne période? La 7C et 67C sont elles réellement ouvert que de juin à septembre? (j'aimerai aussi éviter les touristes de juillet aout...)Pour le moment notre itinéraire ressemble à ça:Voyage sur 5 jours, environs 200kms par jour (soit 4h00 de route à une petite moyenne de moins de 50km/h, ce qui laisse du temps pour les visites)en passant par targoviste, Castelul Peleș, Pelișor Castle, monastère de Curtea de ArgesLa transfagarsan (mon rêve!), lacul Vidraruà partir de Cartisoara quelle route nous conseiller pour rejoindre Sighisoara? les routes et chemin de traverse? Viscri (village classé UNESCo) vaut il le détour?et visite de SighisoaraEglise fortifié de Biertan, Medias? (j'aientendu que c'est jolie...?) Turda pour la mine de sel. (est ce que ça vaut vraiment le détour par Turda?en chemin visite de Alba IuliaLa Transalpina (apparament plus impressionnate et plus jolie que Transfagarsan?)nombreuse visite sur la route 67 (grotte, monastère, église...)y a t il un intérêt de passer par cette ville de Ramnicu Valcea?Que nous conseillez pour cette journée? je veux juste éviter à tout pris l'autoroute!!! que voir? par ou passer?!!Voilà ça prend forme, j'attends vos conseils et avis avec intérêt!Il ne nous restera plus qu'à décider le plus dur: Dans quel sens réaliser cette boucle!!!!