 Cherche jeune comédien roumain

Dans le cadre de la préparation du long métrage de Lucie Borleteau, intitulé Fidélio, Why Not Productions est actuellement à la recherche d'un jeune garçon d'origine roumaine et parlant la langue, ayant ou non l'expérience de la scène et/ou de la caméra, âgé de 17 à 23 ans, pour interpréter un élève de la marine marchande qui aura une brève aventure avec sa chef mécanicienne. Notez également que le tournage aura lieu dans la région de Marseille, et qu'il est donc préférable mais en aucun cas obligatoire que le jeune homme y réside.



Si vous pensez être en mesure de pouvoir nous aider dans nos recherches, merci de transmettre l'adresse mail suivante aux intéressés : clementwhynotproductions at gmail.com



Envoyer photo récente et la plus naturelle possible, ainsi qu'un CV.



Bien à vous,



Clément QUENTIN

+33 6 83 37 16 00

clementwhynotproductions at gmail.com