Sujet: recherche une chanson roumaine Mer 6 Avr 2016 - 19:46

Je recherche le titre d'une chanson roumaine que j'ai sur k7

Or je ne connait pas l'artiste qui la chante ni le titre

J 'en ai un extrait sur mon pc mais ne sait pas comment vous la tranmetre

Les paroles que je comprend sont : ca de triste am fost de ....... miai spus ca nu me iubesc planjam cu licreme amare fin ca tu ma peresesc

Cest chanter par un homme et ca date des annees 1999 /2000 une chanson d'amour tres triste

Aidez moi si vous la connaissee

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 7:56 Max !

Je pense qu'une ou un des "jeunes" amoureux de ce forum vont te trouver ça.

Ta transcription phonétique est assez claire.

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 8:35 Quelques pistes :

https://www.youtube.com/watch?v=386UQBNinV4

https://www.youtube.com/watch?v=Dmp-tOJ7oBs



Sujet: recherche chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 19:01 Bonjour

Je voudrais mettre l'extrais que je possede sur le forum mais je sait pas comment on fait

Si quelqu un pourrait m'aider

merci

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 19:55 Un extrait que tu as en K7… Je ne sais pas… Et même si tu l'as en mp4…

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 23:07 oui ce serait bien de pouvoir l'entendre cette chanson triste et belle !





Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Jeu 7 Avr 2016 - 23:10 à maxlepirate : as-tu essayé de l'enregistrer avec "AUDACITY". C'est simple et ça devrait marcher pour nous le transmettre.
D'un autre côté c'est quand même étonnant que personne ne puisse retrouver cette chanson sur le Web..
à bientôt.

D'un autre côté c'est quand même étonnant que personne ne puisse retrouver cette chanson sur le Web..

à bientôt.

Sujet: chanson roumaine Ven 8 Avr 2016 - 16:42

Bonjour et merci
Je vais essayer et je revient vers vous

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Ven 8 Avr 2016 - 17:32

Et comme tout nouveau, tu es soumis à une "quarantaine" avant de pouvoir mettre un lien !
Tu pourras me l'envoyer en "mp", et en qualité de gentil modérateur, je le mettrai en ligne

Sujet: chanson roumaine Mer 27 Avr 2016 - 13:05

cat de trist am fost o iarna intreaga stiu ca mai imi drag

da ma mai iubesti canta ma din nou

fara tine dara nu am somn



refrain

mai trimit noapte-n-care mi ai spus ca nu mai iubesc plangam cu lacrime amare fine ca tu me paraseste







je revient vers vous avec les paroles de la chanson roumaine je pense que c'est GABI PIRNAU qui la chantais
cat de trist am fost o iarna intreaga stiu ca mai imi drag
da ma mai iubesti canta ma din nou
fara tine dara nu am somn
refrain
mai trimit noapte-n-care mi ai spus ca nu mai iubesc plangam cu lacrime amare fine ca tu me paraseste
MILLE EXCUSE SI IL Y AS DES FAUTES

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Mer 27 Avr 2016 - 13:33 Je vais donc mettre quelques liens vers ce chanteur :



https://www.youtube.com/watch?v=zc4u0n6Wq-k

https://www.youtube.com/watch?v=dMO_bKSM7BE

https://www.youtube.com/watch?v=rMnBeUyr9yw



Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Mer 27 Avr 2016 - 13:39 dommage je ne trouve pas de chanson avec les paroles que Maxlepirate nous donne…
encore un peu de recherches… !



encore un peu de recherches… !

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Mer 27 Avr 2016 - 13:58 Ne pleure pas, Nat', ça va venir

Sujet: chanson roumaine Ven 6 Mai 2016 - 12:51 Merci a tous pour vos efforts je sait que vous etes bon et que vous m'aider je voudrais la mettre sur le forum mais je sait pas comment faire
encore merci a tous

encore merci a tous

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Ven 6 Mai 2016 - 13:15



Pour une musique ou une vidéo hébergée "quelque part, il suffit de mettre le lien, comme j'ai fait sur mes réponses précédentes……

Pour les photos, il y a le mode d'emploi quelque part… … mais je ne sais plus où…
Pour une musique ou une vidéo hébergée "quelque part, il suffit de mettre le lien, comme j'ai fait sur mes réponses précédentes……
Valable si tu la trouves sur youtube par exemple !

Sujet: recherche chanson roumaine Dim 8 Mai 2016 - 18:04

Bonjour c'est une chanson que j'ai sur k7

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Lun 9 Mai 2016 - 7:06 Oui, j'ai bien compris…
Le jour où tu la trouve sur Youtube ou autre, tu récupères le lien !

Le jour où tu la trouve sur Youtube ou autre, tu récupères le lien !



Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Lun 9 Mai 2016 - 7:09

http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19428284&cfilm=8757.html

Le coup du gars qui va en Roumanie pour retrouver la chanteuse dont il n'a qu'un enregistrement sur k7, c'est là :
http://www.allocine.fr/video/player_gen_cmedia=19428284&cfilm=8757.html

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Lun 16 Mai 2016 - 23:51 Gadjo Dilo

Sujet: Re: recherche une chanson roumaine Mar 17 Mai 2016 - 2:24 Un film à voir et revoir, en attendant la bonne réponse !

