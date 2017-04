projet de voyage

J'envisage un voyage vers la Roumanie en mai 2015. Oui c'est vrai je m'y prends beaucoup à l'avance mais bon !!

J'ai pas trop envi de me louper ce serait pour une duré d'un mois , on voyage en fourgon aménagé et.... AVEC UN CHIEN (gros chien de 50kgs)



Il apparait que dans divers blog et site internet , les chiens sont un "gros" problème . A la limite plus dangereux que les ours !!



Beaucoup (trop) d'infos ou y a tout et n'importe quoi



Aussi je me tourne vers vous pour avoir des infos réelles (pas des trucs de tv française pas exemple)



Sujet: Re: projet de voyage Ven 18 Avr 2014 - 13:55

Salut Tymeil,

Voila donc ta première question !

Les chiens…

…… Les chiens abandonnés, regroupés en meutes, sont un problème dans les (grandes) villes…

…… Les chiens errants, à la campagne, ne sont pas un réel problème : Ils ont faim, et ils vont venir te réclamer à manger !

…… Les bergers ont 5 ou 6 chiens pour protéger leurs troupeaux (des ours et loups) : Ils sont efficaces ===> Ne t'approches pas d'eux avec ton chien sans l'invitation du berger : Il va dire à ses chiens de rester calmes, et tout ira bien !



…… Ton "gros chien" ! Si c'est toi le Maître, tu n'auras pas de soucis !





Sujet: projet de voyage Ven 18 Avr 2014 - 19:15



merci pour ta réponse rapide

Effectivement c'était ma première question , y en aura d'autres!!



Oui c'est moi le patron du chien (c'est un chien de berger, beauceron). Il est doux et obéit très bien!

D'après ta réponse, je comprend qu'il faut avoir un minimum de prudence. Normal quoi!



En ce qui concerne le circuit du voyage , y a rien de décidé encore, je connais la durée (1 mois). Majorité de campagne et le delta pour les oiseaux



Tiens, une autre question liée (encore) au chien

peut on le faire embarquer dans une barque pour le delta ?



Je te souhaite une bonne soirée et à plus



Sujet: projet de voyage Sam 19 Avr 2014 - 8:57

Pour le chien dans la barque, l'embarquement devra se faire par le bord du fleuve, pas d'un ponton. A voir avec le guide...mais tu ne seras pas le premier... A condition de prendre une barque à fond plat et assez large, pas une barque effilée des pêcheurs du Delta. Vois les photos sur un précédent lien des messages sur le delta du Danube

Sujet: Re: projet de voyage Dim 11 Mai 2014 - 9:33

Bonjour Tymeil et les z'autres



Comme toi, même moyen de locomotion, mais avec un petit chien de 3 kilos nous sommes en train de préparer notre séjour de 5 semaines en juillet de cette année et pourrais te raconter à notre retour !

Sujet: Re: projet de voyage Mer 14 Mai 2014 - 12:24

L'an dernier partout où nous sommes allés, nous n'avons eu aucun problème. Sauf à Sinaïa quand nous sommes sortis de l'hôtel, un chien nous a coursés en montrant les crocs. Peut-être parce nous étions seuls dans la rue et les roulettes de la valise faisaient trop de bruit sur le bitume ? Sinon indifférence totale des chiens et nous également. Bonne préparation de voyage.

Sujet: Re: projet de voyage Ven 16 Mai 2014 - 21:21

Hello, petite question: que peut on emporter pour faire plaisir aux personnes qui nous rendent service? par exemple, en Italie, j'ai l'habitude de porter des bouteilles de Bordeaux, mais là j'aimerai trouver quelque chose de moins encombrants ?

Merci pour vos idées

Sujet: Re: projet de voyage Mar 20 Mai 2014 - 8:33 Sujet: Re: projet de voyageMar 20 Mai 2014 - 8:33

Il y a 20 ans, je disais "utile + agréable"…

À présent, je dis "agréable"…

…

Mais c'est vague !

Spécialités Françaises : culinaires, culturelles… Il n'y a pas de solution miracle.

Sujet: Re: projet de voyage Mar 20 Mai 2014 - 22:24

Tu parles que ça va l'aider ça !

Sujet: Re: projet de voyage Mar 20 Mai 2014 - 22:25

Des biscuits au beurre salé (genre les galettes St Michel) et du chocolat, ça cartonne toujours !

Sujet: Re: projet de voyage Mar 20 Mai 2014 - 22:26

des trucs de soins/beauté aussi, ça marche bien (facile à trouver chez sephora par exemple)

Sujet: Re: projet de voyage Mer 21 Mai 2014 - 7:17

Place à l'imagination !

Il m'arrive d'amener des petits pots de très bonne moutarde, des boîtes de confit…

Mais aussi des livres !

Il m'arrive d'amener des petits pots de très bonne moutarde, des boîtes de confit…

Mais aussi des livres ! Il m'arrive d'amener des petits pots de très bonne moutarde, des boîtes de confit…Mais aussi des livres !

Sujet: Re: projet de voyage Mer 21 Mai 2014 - 7:26 Sujet: Re: projet de voyageMer 21 Mai 2014 - 7:26



Ben je vais emporter du café et des trucs de sephora ou autres et des lampes de poches pour les enfants, solaire si je trouve. Pour les bouquins, c'est pas du léger

Je recherche aussi des adresses sympa pour ce poser avec le fourgon chez des francophones de préférences, ne parlant ni roumain ni anglais

Sujet: Re: projet de voyage Mer 21 Mai 2014 - 20:28 Sujet: Re: projet de voyageMer 21 Mai 2014 - 20:28 Bonjour à tous

je ne suis pas intervenu depuis longtemps - cancer depuis 2008 ( aujourd’hui en rémission) un rein en moins il y a un an ( pas nécessaire : mon toubib a reconnu l'erreur médicale et je ne lui en ai pas voulu.

de ce fait mon projet de finir mes jours en Roumanie a un peu diminué. Avec pour raison essentielle que les médecins roumains sont en France.

Diminué mais pas abandonné j'envisage encore de passer 6 mois par an en Roumanie. A 70 ans....

Je pense préparer bientôt un sujet pour parler de notre expérience concernant la naturalisation car nous avons testé une des nouvelle plateformes de naturalisation mise en place en début d'année pour un an dans 3 régions françaises.

Bon, je reviens au sujet :



le chocolat; les bonbons pour les enfants, le café, les cd de chansons françaises (j'en fait plein de copie à l'avance ) pour les francophones ç’a marche terrible si chansons à texte Brassens Brel Ferreé Piaf Mireille Mathieu etc mais surtout Paris l'accordéon, les guinguettes En fait les chansons des années 40 à 60.

Des livres mais surtout des dictionnaires. Allez chez les Emmaus , expliquez votre démarche; ils vous feront un prix.

Et puis le vin : des cubics de 3l: Inutile d'y mettre le prix ç’a vient de France... donc ç'a ne se discute pas! surtout si vous avez goûté la piquette de ma belle-mère!





Pour dormir le soir, pas toujours facile ( j'ai un fourgon que j'ai aménagé en camping car réceptionné au mines)

Passé 17 h je tourne pour trouver un village et choisir une rue transversale et puis j'y reviens è la tombée de la nuit, demande aux gens si je peux passer la nuit devant leur maison. Je n'ai jamais eu de refus

Je suis encore remué des pleurs d'une femme quand nous sommes partis le lendemain matin. La veille , après nous avoir fait visiter sa maison, elle voulait absolument tuer un poulet pour nous nous et pourtant c'étaient des

gens très pauvres.

Une autre fois, après avoir demandé l'autorisation, nous avons eu la surprise de voir une demi-heure plus tard l'homme de la maison venir avec un plat sur lequel il y avait du pain, de la saucisse, du fromage et deux verres avec une petite bouteille de tuica.



Pour autant, je reste très prudent dans les régions que je ne connais pas. Tout comme en France je dirai qu'il faut éviter la périphérie des villes (grandes ou moyennes)

Il ne me reste qu'à vous souhaiter d'avoir le plus de contacts avec les gens et ainsi de sentir l'âme de ce peuple parce que si la géographie du pays est admirable, c'est les gens qui resteront dans vos cœurs.







Sujet: Re: projet de voyage Mer 21 Mai 2014 - 23:04 Sujet: Re: projet de voyageMer 21 Mai 2014 - 23:04 Tiens, Bernard l'Ardéchois c'est pour cette année la Roumanie ! Bravo; dans quelles régions ?

Ah la valise cadeau de Mori88 : elle est super magique.



ici dans la Vallée du Rhône un vent à décorner les boeufs ! Terrible. J 'espère que ce n'est pas le cas chez vous,



Bon séjour à celles et ceux qui partent bientôt

Pa !

nadine

Sujet: Re: projet de voyage Jeu 22 Mai 2014 - 20:41 Sujet: Re: projet de voyageJeu 22 Mai 2014 - 20:41



Oui nous voilà bien avancé dans notre projet en espérant que rien ne vienne entraver cette aventure ...

Notre trajet: en gros 1500 kms d'autoroute jusqu'à Belgrade, entrée par les portes de fer, puis rejoindre la mer noire par le nord de la bulgarie (je ne sais pas encore si c'est un bon plan), puis le littoral, le delta, remonter aux monastères de Neamt, passage à Tazlau avec qui notre commune est jumelée, monastères de Bucovine, Maramures, Transylvanie, les Carpates et retour. La variante, on zappe la Bulgarie, on va vers les Carpates, peut être Bucarest et direction le delta.

On est libre, et c'est souvent qu'on change nos directions au dernier moment.

Mais nous sommes aussi capable de rester une semaine au même endroit pour X raisons



Départ d'Hyéres le 1er Juillet retour même lieu le 2 Août soit 33 jours, de quoi voir du pays. Pour l'instant pas d'autres camping cariste intéressés.

La valise aux cadeaux, pour les enfants, lampe de poche à leds avec piles, boites de craies, boite de feutres, et pour les anciens, café, biscuits breton quelques bouteille de rouge, et je me demandais si des pochettes de graines de légumes et de fleurs serait une bonne idée

Voili voilou, en ce moment nous sommes à Hyéres, en train de rénover notre future maison de retraite en bord de mer et il y a un vent à décorner les bœufs...

Sujet: Re: projet de voyage Dim 25 Mai 2014 - 18:54 Sujet: Re: projet de voyageDim 25 Mai 2014 - 18:54

Pour les graines, c'était un très bon plan il y a 20 ans… mais je pense que pour les fleurs, c'est encore valable !

Sujet: Re: projet de voyage Dim 25 Mai 2014 - 20:32 Sujet: Re: projet de voyageDim 25 Mai 2014 - 20:32

J'ai vu ce que tu fais à Cluny, et si je vais visiter, je passe faire connaissance...

Pour la Roumanie, j'en rêve les nuits, je m’imprègne avec les guides et les livres que je trouve à la médiathéque. Je pense qu'on va laisser le Bulgarie et entrer directement dans le sujet avec les carpates, c'est pas évident et il y a tellement à voir. L'état des routes me fait un peu peur, du coup dur dur de savoir combien de temps pour faire un trajet. Bonne soirée Hello LucutsJ'ai vu ce que tu fais à Cluny, et si je vais visiter, je passe faire connaissance...Pour la Roumanie, j'en rêve les nuits, je m’imprègne avec les guides et les livres que je trouve à la médiathéque. Je pense qu'on va laisser le Bulgarie et entrer directement dans le sujet avec les carpates, c'est pas évident et il y a tellement à voir. L'état des routes me fait un peu peur, du coup dur dur de savoir combien de temps pour faire un trajet.Bonne soirée

Sujet: Re: projet de voyage Dim 25 Mai 2014 - 20:41

Je n'ai jamais fait la route du sud…

Pour moi, via Vienne et Budapest, c'est 2 jours 1/2 environ.

Pour moi, via Vienne et Budapest, c'est 2 jours 1/2 environ.

Sujet: Re: projet de voyage Dim 25 Mai 2014 - 22:06

Oui Luc, je parlais des trajets en Roumanie, pour m'y rendre je prévois 3 jours depuis Hyéres par l'autoroute jusqu'au portes de fer.

