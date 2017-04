Retour par la Roumanie

Sujet: Retour par la Roumanie Mar 22 Avr 2014 - 23:40 Bonjour à tous,



Nouveau venu sur ce forum (un grand merci au passage à ceux qui l'animent et le font vivre), je suis à la recherche d'informations et d'idées pour notre traversée de la Roumanie mi-août 2014.



Avec ma femme, nous nous rendrons cet été en Turquie avec notre camping-car : l'aller s'effectuera via l'Italie et la Grèce, mais au retour nous comptions traverser rapidement la Bulgarie pour nous attarder quelques jours en Roumanie.

Quels sont les incontournables sur un temps aussi court? J'avais pensé pour ma part à un ou deux jours dans le delta du Danube et une courte escapade dans les Maramures...

Est-ce un bon choix ou pas?



A vous lire.



Madjid

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 13:14

…

Imagines que je te demande par ou passer en France si je devais la traverser… …

Mais bon, tu vas avoir autant de réponse que de forumeurs !

…

Pour ma part, je te conseillerai de tracer une ligne "droite", et de zigzaguer un peu de part et d'autre…

Ce qui exclut le delta et le Maramures

…

Mais il y a tant à voir… Par exemple, ça pourrait être :

Entrée par Ruse : éviter Bucarest, trop compliqué pour un 1er voyage.

Curtea de Arges (à l'est de Râmnicu Vâlcea). (Église)

Cozia (monastère)

Sibiu. (ex capitale européenne de la culture)

Alba Iulia.

Les Apuseni. (belle zone montagneuse isolée)

Sortie par Oradea.

…

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 14:17 Merci de cette réponse et de cette proposition.

Je savais qu'en mettant une demande aussi vague, on me dirait que je n'ai que l'embarras du choix (et c'est tant mieux, cela signifie qu'il y a plein de choses à voir!).



J'avoue que l'idée de tracer en ligne droite avec quelques crochets ne me déplaît pas non plus...

Comment sont les routes secondaires dans ce beau pays ?



Enfin, effectivement dans mon esprit, il s'agit presque d'un "repérage" avant un séjour plus long dans les années à venir.



Madjid

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 15:28



Les routes "Européennes" et Nationales sont quasiment toutes refaites à neuf… (à confirmer).

Le réseau secondaire est… variable, c'est à dire… très variable !

Entre "fréquentable" et "fréquentable avec beaucoup de prudence" ! Mais c'est celui qui permet les plus belles découvertes !

…

Madjid : on commence par mettre une roue, puis deux…Les routes "Européennes" et Nationales sont quasiment toutes refaites à neuf… (à confirmer).Le réseau secondaire est… variable, c'est à dire… très variable !Entre "fréquentable" et "fréquentable avec beaucoup de prudence" ! Mais c'est celui qui permet les plus belles découvertes !Un petit extrait de mon dernier séjour : http://roumanie.superforum.fr/t1767-voyage-de-lucuts-en-roumanie-31e

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 16:05 En fait, les routes dégradées ne m'effraient pas plus que ça (notamment depuis un épique séjour en Albanie l'an passé)!



Sur les photos, j'avoue avoir été impressionné par les personnages en argile. Il y a vraiment un style bien particulier qui fait penser à la BD ou au dessin animé. C'est à proximité de la route que vous m'avez proposée???



Merci à nouveau pour ce partage réellement utile quand on envisage de tels voyages.



Madjid

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 16:55

Codlea est un peu au nord-nord-ouest de Brasov. Les figurines en argile : voir ici ===> http://roumanie.superforum.fr/t482-ceramiste-nicolas-diaconu-a-codlea

Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 16:58 Également là = https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10150600014084783.446215.644734782&type=3



Sujet: Re: Retour par la Roumanie Mer 23 Avr 2014 - 16:59 Un peu plus sur mon voyage en 2013 : https://www.facebook.com/marechal.lucuts/media_set?set=a.10151926653214783.1073741835.644734782&type=3



